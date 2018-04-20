انتهاء المرحلة الأولى من تصوير العمل التاريخي هارون الرشيد

(المستقلة)… أعلن المخرج عبد الباري أبو الخير انتهاء المرحلة الأولى من عمليات تصوير مسلسل “هارون الرشيد” والتي جرت في قصر السراب في إمارة أبو ظبي ليتم الانتقال إلى جزيرة السمالية لاستكمال مرحلة جديدة من العمل التاريخي الضخم الذي يؤشر إلى عودة قوية للدراما التاريخية بعد سنوات من الانقطاع.

وأنهى المخرج 50% من مشاهد العمل على أن يصور مشاهد مهمة في جزيرة السمالية ولمدة ثلاثين يوماً، يعود بعدها فريق العمل الى قصر السراب بمواقع جديدة لاستكمال ما تبقى من مشاهد فنية.

وتم اختيار جزيرة السمالية لتصوير مشاهد مهمة في العمل التاريخي لتوفر أماكن تصوير فيها تساعد على محاكاة أسواق البيئة العباسية التي ذاع فيها صيت الخليفة العباسي الأشهر هارون الرشيد.

وانضم للعمل نجوم من كل الوطن العربي يتقدمهم عابد فهد ومعه كاريس بشار وكندا حنا، ومن الأردن النجم ياسر المصري والفنانتان أميرة سمير ونادرة عمران ومن سورية نضال نجم و ديما بياعة وديمة الجندي وديما الحايك و طلال مارديني أدهم مرشد اسماعيل مداح وماهر مزوق ونخبة كبيرة من نجوم الدراما العربية ومن السعودية النجم عبد الحسن النمر والنجمة أسيل عمران و أحمد البايض .

عابد فهد، وفي تصريح خاص كشف عن أدائه لشخصية الهادي “أمير المؤمنين” شقيق الخليفة هارون الرشيد ووصفها بالشخصية المحورية والمؤثرة في سير الأحداث.

وجزم فهد بتحقيق العمل للنجاح المنتظر في ضوء الإمكانات المرصودة له وعلى كافة الصعد الفنية والتقنية والإنتاجية.

أما النجمة كاريس بشار فتجسد شخصية زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد المرأة القوية التي ورد اسمها كثيرا في محطات هامة من حياة الخليفة القوي.

وقالت كاريس في تصريحها إنها اقتنعت تماما بالشخصية وبالعمل، لافتة إلى وجود نوايا هائلة نحو تحقيق نجاح غير منتظر على صعيد الدراما التاريخية.

في حين تؤدي الفنانة كندا حنا دور العباسة شقيقة الرشيد والتي تقع في علاقة حب مع البرمكي مستشار هارون تسبب بعض الحرج للخليفة.

وقالت حنا في تصريح خاص إنها سعيدة لحضورها فقي عمل تتكاتف فيه جهود عربية وتجتمع وجوه من عدة جنسيات عربية متوقعة نجاحا باهرا لهذا المشروع.

منتجة العمل السيدة ديالا الأحمر أكدت أهمية العمل وإنتاجه في هذا التوقيت لما فيه من إعادة الألق للدراما التاريخية، متوجهةً بالشكر لسعادة مريم المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة الإعلامية “تو فور فيفتي فور” لتوفيرها كل وسائل النجاح ودعمها لأي مشروع يقام في أبو ظبي وآخرها مسلسل هارون الرشيد ولكافة كوادر الهيئة والقائمين عليها، ولحكومة أبوظبي لما قدمته من تسهيلات لإنجاز هذا العمل وتسخير كل الإمكانات والأدوات في سبيل النجاح.

وهارون الرشيد مسلسل تاريخي يرصد مرحلتين من حياة الخليفة العباسي هارون الرشيد، مرحلة ما قبل وصوله للسلطة، ومرحلة السلطة إلى الوفاة ويجسد شخصيته النجم قصي خولي، وهو من تأليف عثمان جحا وإنتاج شركة غولدن لاين ديالا

الأحمر ونايف الأحمر والانتاج الفني لحمادة جمال الدين . (النهاية)