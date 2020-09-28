انتقادات ومهاجمة لنص وحبكة مسلسل “دانتيل” وسيرين عبدالنور بالمرصاد

المستقلة / أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حالة من الاستياء بين عدد من المتابعين بسبب طريقة ردّها على فتاة انتقدت مسلسل “دانتيل” الذي تشارك فيه بدور “ميرنا”.

وكتبت متابعة تدعى آية:” بالمجمل العمل ضعيف وركيك والحوارات سيئة ومملة ما بدنا نضل نرقع بلكي بالمستقبل هالنجوم الي منحبهم يفكروا قبل ما يوافقوا على أي نص”، لترد عليها سيرين عبد النور بالقول:” ما تحضري”.

فعادت آية للرد على الفنانة بغضب وقالت:” لا بدي أحضروا وبدي انتقد كمان ع كيفي وما بدك تعرفي رأيي فيك تعملي بلوك أو ما تقرئي كل كلمة منحكيها لما ينهز بدنك”.

وحظيت المُتابعة بتأييد بين المعلقين، مشيرين إلى أنها قد أبدت رأيها في المسلسل بكل احترام، ولم تتبع أسلوبًا مستفزًا كما لم تنتق كلمات جارحة حتى ترد عليها سيرين عبد النور بهذه الطريقة.

ووجه عدد من محبي الفنانة رسالة إليها بأن تتلقى ردود الفعل بكل رحابة صدر وهدوء، خاصة وأنها عادة ما تتقبل الانتقاد على أي عمل درامي أو إطلالات تتعلق بها.

كما وجدت الفنانة من يدافع عنها فكتبت إحدى المعلقات:” ما غلطت معها ابدا ما عاجبها ببساطة ما تحضر مش فنانين بتكون منزل بوست ما بيعجب حدا بترد عليه بنفس الطريقة”، وأضافت أخرى:” اي سيرين ماحكت شي غلط بلمختصر قالتلا ماتحضري ليه بتكبروها”. ” ردها عادي وبلا تجريح وفي محلو انا لو ما عجبني مسلسل انتقدو ومنشوفوش بعدها”.

وفي التعليقات حول “دانتيل”:” الحقيقة انو محمود نصر هو المسلسل كلو بتمثيله القوي وإحساسه العالي والكاريزما القوية اللي عندوا غير انو محبة الجمهور السوري الو كبيرة كتير وبصراحة كنا منتمنى البطلة تكون معو نجمة سورية متل سلاف فواخرحي او سلاف معمار”.

وأشادت متابعة بثنائية سيرين عبد النور مع محمود نصر، منتقدة العمل الدرامي بقولها:” للأمانة محمود & سيرين في كيميا حلوة بيناتهن، ياريت لو كان متعوب عالنص أكتر من هيك ،والحلقات ما بلشت تحلى للحلقة العشرين وطلوع، المسلسل كتير ناقصو تفاصيل ومشاهد تتطلع الحلقات أحلى، المسلسل بحلقاتو الأولى المشاهد فيه كتير مقطوشة وبينتقلو من مشهد لتاني بدون ما يكون في ربط بيناتهن ، بس بألآخر العمل خفيف نضيف ولذيذ”.

وكانت سيرين عبد النور قد كشفت سابقاً من خلال فيديو نشرته عبر إنستغرام، أن دورها في هذا العمل يتجسد من خلال شخصية “ميرنا” وهي تلك المرأة القوية التي تواجه الحياة بكل ما أوتيَتْ من قوة، وذلك رغم المصاعب والتحديات، مؤكدة أن هذه الشخصية تشبهها إلى حدّ بعيد، فهي مصممة أزياء تهوى الموضة وتحاول طوال مراحل العمل أن تبقى قويةً وأن تدافع عن حلمها متمسّكة بحبها حتى النهاية.

وتدور أحداث مسلسل “دانتيل” في إطار رومانسي، حول أحد أصحاب بيوت الأزياء، يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه، ليتعرض كل منهما لصراعات عديدة، وسط علاقاتهما بالعاملين والعملاء.