انتقادات لقصي خولي بعد سؤاله مذيعة: تتزوجيني؟

مازح الممثل السوري قصي خولي، الإعلامية اللبنانية رزان مغربي خلال استضافته في برنامج “إغلب السقا”، وطلب منها الزواج.

وفي إطار الحلقة، قالت رزان لقصي: “عليك أن تثبت نفسك الآن” ليفاجئها بالإجابة: “تتزوجيني؟”، لتُجيبه: “أجل على سنة الله ورسوله”، وهو أثار ضجة بين النشطاء الذين أعادوا نشر المقطع على “انستجرام”.

فالإعلامية رزان متزوجة ولديها طفل، وزوجة قصي مديحة حمداني أثارت ضجة قبل فترة قصيرة بسبب ظهورها في فيديوهات تحدثت فيها عن إهمال قصي لها وعدم إشهار زواجهما.

وخشي الجمهور أن يتحول الأمر إلى حقيقة، خاصة أن زواج تيم حسن ووفاء كيلاني بدأ بدعابة مُشابهة.

يذكر أن الزوجة لفتت الأنظار مؤخراً بنشر صورة لابنها وهو يقف أمام نافذة زجاجية كبيرة فيما ظهرت هي في الخلفية وعلقت على صورة أخرى له بوسم “العميد فارس الحمداني”. وهو ما أثار جدلاً في أوساط المتابعين حيث لفتوا إلى أنه كان عليها أن تذكر اسم عائلة والدته.