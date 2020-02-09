انتقادات لـ «فيصل القاسم» بعد تغريدته : الصهيونية أنجح مشروع

المستقلة / أثارت تغريدة جديدة لمذيع بقناة “الجزيرة” ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، وسط إشادة إسرائيلية.

ونشر المذيع في قناة “الجزيرة”، فيصل القاسم، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر” رصدتها المستقلة السبت، مدح فيها الصهيونية، واتهم فيها العرب والمسلمين بـ”التخلف والرجعية”.

وأشاد مسؤولون إسرائيليون في مناصب مختلفة، بتغريدة فيصل القاسم، منهم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، والناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

هههه غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيوني"، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي — فيصل القاسم (@kasimf) February 8, 2020

وقال القاسم في تغريدته، التي نشرها، مساء السبت:

إن غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بالصهيوني، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني.

لم يكتف فيصل القاسم بتغريدته تلك، بل كتب تغريدة أخرى، أوضح من خلالها أن كلماته أثارت ضجة كبيرة، لكنه طرحا استفتاء حول الأكثر تقدما ونجاحا.. إسرائيل أم الأنظمة العربية.