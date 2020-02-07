انتفاضة الباسك تقصي برشلونة وريال مدريد من كأس ملك إسبانيا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – ودع برشلونة وريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي، بالخسارة أمام أتلتيك بلباو وريال سوسييداد، ثنائي إقليم الباسك.

أحداث مثيرة:

ريال مدريد خسر بنتيجة 3-4 أمام سوسييداد، في مباراة مثيرة بملعب سانتياجو برنابيو بمدريد، فيما خسر برشلونة بطريقة درامية أمام مضيفه بلباو بهدف نظيف في ملعب سان ماميس.

سجل سوسييداد 3 أهداف متتالية عن طريق مارتن أوديجارد وألكسندر إسحق (هدفين) في الدقائق 22 و54 و56، فيما سجل مارسيلو هدف تقليص الفارق الأول للريال في الدقيقة 59.

سوسييداد سجل الهدف الرابع في الدقيقة 69 بأقدام ميكيل مورينو، فيما سجل رودريجو جوس وناتشو فرنانديز هدفين في الدقيقتين 81 و90+3 على الترتيب.

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في المقابل ظل التعادل السلبي مسيطرا على مباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة، حتى سجل سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط البارسا هدفا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 90+3، ليهدي أصحاب الأرض تذكرة العبور لنصف النهائي.

وبهذا يصبح المتأهلين لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا هم غرناطة وميرانديس (الدرجة الثانية) وريال سوسييداد وأتلتيك بلباو.

أرقام تاريخية:

ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو تأهلا معا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ نسخة 1986-1987.

حقق سوسييداد اللقب على حساب أتلتيكو مدريد في الموسم المذكور، بعد تخطيه جاره الباسكي في نصف النهائي.

كذلك فإن برشلونة والريال وأتلتيكو مدريد يغيبون عن نصف نهائي كأس الملك للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003، الذي شهد وجود ديبورتيفو لاكورونيا وريكرياتيفو ويلفا وأوساسونا ومايوركا.