انتعاش أسعار النفط بعد إعلان الصين تراجع أعداد ضحايا “كورونا”

(المستقلة) ممدوح بليغ/ واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد منذ أواخر يناير الماضي.

وعزز الإعلان الصيني آمال المستثمرين في بدء تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وارتفع خام برنت 1.12 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 55.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.5 بالمئة إلى 50.68 دولار للبرميل.

ووفقا لبيانات صحية، فإن معدل نمو حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى منذ 30 يناير. لكن الحذر ما زال ينتاب خبراء عالميين بشأن توقع موعد الوصول المحتمل للتفشي إلى ذروته ومن ثم بدء تراجعه.

وتسببت قيود فُرضت على السفر إلى الصين ومنها في خفض استهلاك الوقود. وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يوميا نتيجة انخفاض الاستهلاك، أو ما يعادل نحو سبعة في المئة من استهلاكهما من الخام في 2019، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأدت المخاوف بشأن الطلب إلى هبوط خامي برنت وغرب تكساس الوسيط لأدنى مستوياتهما في 13 شهرا، يوم الاثنين. والخامان القياسيان منخفضان بما يزيد عن 20 في المئة من المستويات المرتفعة التي بلغاها في يناير.

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