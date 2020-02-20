انتخاب هيئة جديدة لجمعية الصداقة الفلسطينية العراقية في رام الله

(المستقلة)..عقدت الهيئة الادارية المنتخبة لجمعية الصداقة الفلسطينية العراقية، اليوم، اجتماعها الاول في مقر مفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية لحركة فتح برام الله.

وبعد فتح باب الترشح للمناصب الادارية تم انتخاب سعد خليل رئيسا لمجلس الأدارة، ونصرة القبلاني نائباً للرئيس، وحميد دراغمة أمينا للسر ، وأحمد أبوجيش أمين الصندوق ، اضافة الى الاعضاء أسعد الناصر،وايمان سيف الدين،وفاطمة المؤقت،ومحمد حبش،وأنور سياعره،وعيسى سلامة،وأفتكارحسان،ولوسي ثلجية،و ميسرأبوشاويش،ويوسف محارمة.

واكد سعد خليل ان الهدف من تشكيل الجمعية يتمحور حول تعزيز اواصر الصداقة والتعاون بين المؤسسات الفلسطينية والعراقية والمساهمة في تطوير الموقف السياسي العراقي بما ينسجم مع اهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وثمن خليل موقف الرئيس أبومازن برفض صفقة القرن والوقف على حقوق الشعب الفلسطيني ، مبينا ان الجمعية ستسعى الى تعزيز العلاقات مع الأشقاء العراقيين لتوثيق العلاقات التاريخية بين البلدين .