انتخاب حمد العطا محافظا لبغداد خلفا لفلاح للجزائري

(المستقلة)… صوت مجلس محافظة بغداد يوم الاثنين على انتخاب محافظ جديد بدلا من المستقيل فلاح الجزائري.

وقال مصدر مطلع للـ(المستقلة) ان المجلس صوت على اختيار حمد جابر العطا عن دولة القانون محافظا جديدا لبغداد.

واضاف ان المجلس انتخب ايضا علي احمد العيثاوي بالأغلبية لمنصب النائب الفني لمحافظ بغداد.

وكان مجلس محافظة بغداد قد صوت في جلسة عقدها الاسبوع الماضي على الاستقالة التي قدمها المحافظ فلاح الجزائري من منصبه غير ان مصادر مطلعة ذكرت ان الاخير كان مجبر على تقديم الاستقالة، وقد صدر قرار من القضاء بإعادته مرة اخرى لمنصبه. (النهاية)