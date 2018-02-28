انتخابات عراقية أولا ؟

احمد الابيض

سيذهب بكم العنوان الى مقاصد كثيرة .

أم الأساس هو أن الانتخابات بوطني يجب أن تكون بطابع عراقي بحت وتحقق طموحات العراقيين بغض النظر عن النتائج .

وعندما تكون غير ذلك وتمتد اليها أيادي غير عراقية فأنها ستكون وعاء تحقيق مصالح الاخر على حسابنا

أمريكا قبل أكثر من مائتي عام تلك البقعة من الارض المنعزلة وبعد أن غرقت ببحر الحرب الأهلية وتاهت بها مراكب النجاة توفر لها قادة وجدوا ضالتهم بالحوار والتفاهم وتوزيع السلطة والثروة فنفضواعن كاهل بلدهم كل غبار المعركة وخطوا طريقا وحد الشعب المتعدد الأعراق والانتماءات وقادوا العالم اليوم بالعلم والقوة

وأوربا كذلك تقريبا بنفس الوقت كانت تتهيأ للتخلص من هيمنة الكنيسة والامبراطور وتضع قدمها على أول خطى التكنولوجيا لمواجهة الايدلوجيا فوحدوهما وانتجوا منظومة قيم وحكم أدى الى استقرارها وتطورها

وفِي اوطاننا استمر البحث على طبيعة الحكم بين العلماني او العسكرتالي ليقع خيارنا على الحكم الديني المنتج من بطن الديمقراطية المستوردة فكان ما كان تمسكنا بالمنهج والياته ونسينا ان نبني منظومة القيم فتلاطمت أمواج التيارات لتستقر على جرف التيار الاسلام السياسي الذي فرحت به بسطاء الناس لتعلق قلوبها برجال الدين، وفاتها ان رجل الدين ليس رجل سياسية وان الاحزاب الاسلامية غادرت مفهوم الوطن الى مربع الأمة وبالتالي أن هدفها المنشود أقامة الحكم الاسلامي وفق الشريعة ولذا هي لاتقبل بالمستورد من نظم الحكم الا ما يمكنها من الوصول للسلطة وتحقيق الهدف بعد ذلك

وفِي فيالها التيارات اللبرالية والعلمانية المشتتة والفاقدة لبوصلة الطريق فلم تشكل عنوانا بارزا لذا غابت وغيبت واضطر من بقى منها بالملعب ان يجلس على دكة الاحتياط

والان عندما نقول الانتخابات عراقية نقصد بها أن يشارك الشعب بارادته وليس بدفع الاخر مهما كان عنوانه لانها الطريق الوحيد لخلاصه الان وان يعرف لماذا يشارك أي لا يخدع مرة اخرى بمن سبب كل ألأمه وضياع وطنه واحلامه

وأن يمنع الايادي الخارجية لتعبث بحقه بقطع أصابعها الداخلية التي تتلون في كل استحقاق لتقفز على إرادة ومصالح الشعب لتجيرها لصالح الأجنبي والفاسدون

وان القول انتخابات عراقية لا شرقية ولا غربية هي السبيل الوحيد للخروج من المستنقع الذي نعيش

وان الشعب يجب ان يجد طريقه ولا يكتفي بالنوح والعويل وهو يمتلك فسحة أمل وان تبدو ضيقة ولكنها ممكنة لتكون أوسع الأبواب ليعبر منها مسير الشعب لبناء وطنه وطرد الغزاة المتنكرين بوجه عدة ولكنها كالحة ومفضوحة

انها الفرصة الاخيرة لان نثبت للعالم إننا رغم الجراح والصعاب لا نقل شأننا عن شعوب العالم الحرة الاخرى