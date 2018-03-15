انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج صباح الغد

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تبدآ الانتخابات الرئاسية المصرية للناخبين المصريين في الخارج خلال بضع ساعات وفي كلمة مصورة لوزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم قالت ان ثقتي كبيرة في المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية.. وسنشهد عرسًا ديمقراطيًا لا مثيل له

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد توجهت برسالة إلى المواطنين المقيمين بالخارج عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

حيث أكدت وزيرة الهجرة أنه بعد بضع ساعات ستبدأ الانتخابات الرئاسية في كل دول العالم، وهناك 139 بعثة في انتظار استقبال المصريين في السفارات، والقنصليات جاهزة بكل الإمكانيات.

وأرسلت “مكرم” للمصريين في الخارج تحية لولائهم الشديد إلى وطنهم الأم، وقالت: “إننا في حرب شرسة تتطلب توحيد الصفوف في الداخل والخارج وحان وقت تلبية نداء الواجب، فحق دولتنا علينا أن نتكبد أي متاعب للوصول للسفارات من أجل القيام بواجبنا تجاه وطننا”.

وأوضحت “مكرم” للمصريين في الخارج أن عليهم تأدية حقهم الدستوري، وقالت: “لقد انتزعت حقك الانتخابي من الدولة ولهذا يجب أن تمارسه”.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المواعيد بالسفارات والقنصليات كافة ستبدأ من 9 صباحًا إلى 9 مساءً بحسب توقيت كل دولة، وأكدت ثقتها في قوة المصريين بالخارج ودورهم في صنع القرار السياسي بالداخل، وأن مصر ستشهد عرسًا ديمقراطيًا لا مثيل له بنزولهم لصناديق الاقتراع.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم حديثها بالتأكيد على أن مصر في حاجة لنا جميعًا، وأنها ستتابع كل المصريين في الخارج من خلال غرفة عمليات الوزارة.