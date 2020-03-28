انتحار ممرضة إيطالية مصابة بكورونا خوفا على الآخرين

المستقلة /أفادت تقارير إخبارية أن ممرضة إيطالية تبلغ من العمر 34 عاما تعمل في الخطوط الأمامية لمجابهة فيروس كورونا أنهت حياتها خوفا على أرواح الآخرين.

وكشفت التقارير أن الممرضة الإيطالية قتلت نفسها بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في محاولة لإنقاذ أرواح الآخرين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن دانييلا تريزي كانت تعاني من “ضغوط شديدة” وسط مخاوف من أنها قد تنشر الفيروس القاتل أثناء علاج المرضى في مستشفى سان جيراردو في مونزا في منطقة لومباردي التي تضررت بشدة من المرض.

وكانت دانييلا ضمن فريق العاملين في وحدة العناية المركزة أثناء وجودها في الحجر الصحي بعد تشخيصها بـ COVID-19، وفقا لموقع “ديلي ميل”.

وعبر الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا عن “ألمه وفزعه” بشأن وفاة دانييلا، التي جاءت مع ارتفاع عدد القتلى في البلاد.

وقال الاتحاد :”كل واحد منا اختار هذه المهنة للخير وللأسف أيضا للشر: نحن ممرضات”.

وأضاف: “إن الظروف والضغوط التي يتعرض له مهنيونا تحدث تحت أنظار الجميع”، مضيفا أن: “حادثة مماثلة وقعت قبل أسبوع في البندقية، لنفس الأسباب الكامنة”.

وأوضح مدير عام المستشفى ماريو آلباروني أن دانييلا كانت مريضة في المنزل منذ 10 مارس، وأنها “ليست تحت المراقبة”.