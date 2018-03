انتحار ممثل كوري بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

(المستقلة)..عثرت الشرطة الكورية على جثة الممثل الكوري جو مين كي مشنوقا داخل منزله في العاصمة الكورية سول عن عمار يناهز 52 عاما، في أعقاب اتهامه بالاعتداء الجنسي على مالا يقل عن 8 أشخاص.

ووفقا لما ذكرته صحيفة The Guardian، قبل اسبوع مضى واجه الممثل الكوري اتهامات بالاعتداء الجنسي على مجموعة من الطلاب في جامعة تشونجو وسط كوريا الجنوبية حيث كان يٌدرس مادة الدراما، وقد أقيل من منصبه في أعقاب تلك الفضيحة.

وذكر مسؤلو الشرطة الكورية أن حادثة مين كي يشتبه في أنها انتحار، ولم ترد أية معلومات جديدة.

ظهر الممثل الكوري الذي كان يبلغ من العمر 52 عاما في مسلسلات تليفزيونية وعددا من الأفلام بما في ذلك فيلم The Court الصادر عام 2013.

يشار إلى حركة #MeToo التي تهدف للحد من جرائم الاعتداء الجنسي قد اكتسبت انتشارا في كوريا الجنوبية مؤخرا في أعقاب ادعاءات بحدوث انتهاكات من قبل العديد من الرجال البارزين في السياسة والفنون.

ومؤخرا استقال حاكم الاقليم والمرشح الرئاسي السابق آن هيج جونج بعد أن اتهمته أحدى مساعديه باغتصابها مرارا وتكرارا.

كما واجه أيضا المخرج الحائز على الجوائز كيم كي دوك والممثل تشو جاي هيون عدة مزاعم اخرى بالاعتداء الجنسية.

بالاضافة إلى ذلك تم طرد الممثلين أوه دال سو و تشوي إيل هوان من تتمة فيلم ضخم بعنوان The Gods: The Two Worlds بسبب مزاعم سوء السلوك الجنسي، ونفى الثنائي تلك المزاعم في البداية ولكنهما اعتذرا علانية عن أفعالهما وأعلن تشوي أنه سيتقاعد من التمثيل، في الوقت الذي قررت فيه الشركة المنتجة أنه سيتم استبدال تلك المشاهد بالاستعانة بممثلين آخرين.