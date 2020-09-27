انتحار ممثلة يابانية شهيرة فى ظروف غامضة

المستقلة /منى شعلان/ عثرت الشرطة اليابانية طوكيو ، على الممثلة اليابانية يوكو تاكيوتشي، البالغة من العمر 40 عاما، متوفاه ، بحسب موقع “japantimes”.

حيث تم العثور على الممثلة اليابانية ، صباح اليوم الأحد في منزلها في شيبويا وارد بالعاصمة طوكيو، وتم نقلها إلى المستشفى حيث تأكد نبأ وفاتها، وبدأت إدارة شرطة العاصمة اليابانية طوكيو تحقيقًا وتشتبه في أن تاكيوتشي قد انتحرت.

ووجدها زوجها الممثل تايكي ناكاباياشي، البالغ من العمر 35 عامًا، في غرفة نومها بمنزلها نحو الساعة 2 صباحًا، ولم يتم العثور على رسالة انتحار.

يذكر أن الفنانة اليابانية “تاكيوتشي” حصلت على عدد من جوائز الأفلام وتم ترشيحها لجائزة الأوسكار اليابانية لأفضل ممثلة عام 2004، فيما قد حصلت الفنانة على جائزة يوكو تاكيوتشي.

وقدمت الممثلة اليابانية العديد من الأدوار في أشهر الأعمال السينمائية والتليفزيونية مثل Asuka عام 1999 ، ودراما Shiroi Kage عام 2001، ومن أشهر أدوارها J-horror Ringu عام 1998 الذي تم اقتباس فيلم The Ring عنه.