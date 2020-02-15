انتحار مقدمة البرامج البريطانية «كارولين فلاك» داخل شقتها بلندن

(المستقلة) – منى شعلان/أكدت عائلة كارولين فلاك، مقدمة الأخبار البريطانية وعارضة الأزياء الشهيرة ، صاحبة الـ 40 عاماً، انتحارها داخل شقتها فى مدينة لندن الإنجليزية، صباح اليوم.

وقالت عائلة كارولين في بيانا لها : “يمكننا أن نؤكد أن كارولين توفيت اليوم في 15فبراير ، ونحن نطلب من الصحافة إحترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب”.

اقرا المزيد : أيمن بهجت قمر يعلن اعتزاله تأليف الأغانى.. والجمهور يرفض: هاتسبنا لمين

وكان من المقرر أن تحاكم فلاك ، فى 4 مارس القادم ، بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقها السابق لويس بيرتون، داخل شقته في ديسمبر الماضي، واصابته بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بالمصباح الكهربائي.

وقد عثرت الشرطة على جثة كارولين فلاك ، بعد ساعات قليلة من انتحارها داخل شقتها ، بعدما احتفلت مع صديقها لاعب كرة التنس الشهير لويس بيرتون ، بعيد الحب ، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.