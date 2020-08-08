انتحار مصاب بفيروس (كورونا) من شرفة مستشفى

(المستقلة)… أقدم مصاب بفيروس (كورونا) على الانتحار من شرفة الطابق الثالث بمستشفى العجمي العام النموذجي والمخصصة لعلاج المصابين بفيروس (كورونا) في مصر.

ووفق موقع (صدى البلد) فقد تلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة الدخيلة، بوجود جثة “ع.أ” (49 عاما) من سكان البحيرة أسفل شرفة مستشفى العجمي، بعدما ألقى بنفسه من الشرفة ولقى مصرعه على الفور .

وأظهرت التحقيقات أن المتوفى كان يعاني من أعراض فيروس (كورونا) هو وزوجته، ودخل المستشفى منذ أربعة أيام وبعدها بدأ يعاني من حالة هياج ودائم الشجار مع زوجته وان الطبيب النفسي بالمستشفى حاول التحدث معه ولم يستجب للحديث معه ورفض ذلك تماما.

وأوضح الطبيب النفسي أنه كان يمر بحالة من الاكتئاب نتيجة إصابته بالفيروس ويأسه من الشفاء. (النهاية)