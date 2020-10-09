انتحار مدير الشركة المشرفة على بناء ميناء الفاو ..والشركة توقف العمل

انتحار مدير الشركة المشرفة على بناء ميناء الفاو ..والشركة توقف العمل

المستقلة .. أعلن قائمقام قضاء الفاو ،اليوم الجمعة،عن انتحار مدير الشركة الكورية التي تقوم بانشاء ميناء الفاو الكبير.

وقال قائممقام الفاو وليد الشريفي في تصريح موجز أن مدير فرع شركة دايو الكورية في مشروع ميناء الفاو الكبير أنتحر في ظروف غامضة تخضع للتحقيق.

من جانبه ذكر مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، ان”انتحار المدير كان عبر شنق نفسه بسلك”.

واضاف: “اكتشف الحادث عامل خدمة الشركة وابلغ الجهات المختصة داخل المبنى”.

واشارت مصادر اعلمية الى أن القوات الامنية نقلت بصحبة عجلة اسعاف الجثة الى المستشفى، لاجراء الكشف

الطبي وامكانية تشريح الجثة بعد الحصول على الاذونات من السفارة الكورية والشركة”، مشيرة الى ان”فرضية

الانتحار هي السائدة حاليا وبانتظار اكتمال التحقيقات”.ولفتت المصادر الى، ان”الشركة الكورية تم اخطارها بالحادث”.

من جانبها أعلنت شركة “دايو” عن توقف العمل في ميناء “الفاو الكبير” بعد وفاة مديرها.