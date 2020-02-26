انتحار شاب حزنا على وفاة حسني مبارك

المستقلة /أقدم شاب مصري في العقد الرابع من عمره على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع في محافظة الشرقية شمالي البلاد.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية إن قوة أمنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص أنه يدعى أحمد الضبيلي ويبلغ من العمر 40 عاما.

وروى الأهالي في تصريحات للصحيفة، أن الشاب حضر إلى مقهى وقت بث التلفزيون جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وشاهد بعض مشاهدها، وكان متأثرا بشدة، وانتابه الحزن الشديد، فصعد إلى عقار مجاور للمقهى وألقى نفسه، فتوفي في الحال.

وشيعت مصر، اليوم الأربعاء، في جنازة عسكرية بالقاهرة، جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ92 عاما.