انتحار رجل وامرأة شنقا جنوب العراق

(المستقلة)… شهدت محافظة ذي قار جنوب العراق تسجيل حالتي انتحار خلال الـ24 ساعة الماضية وعزا المحققين أسباب الانتحار لدوافع نفسيه.

حيث سجلت مركز شرطة السديناوية حالة انتحار شنقا لرجل يبلغ من العمر55 عاما في ناحية أور بمدينة الناصرية .

فيما أقدمت امرأة تبلغ من العمر 52 عاما على الانتحار بحرق نفسها باستخدام مادة النفط الأبيض بقضاء قلعة سكر شمال المحافظة .

وقالت شرطة محافظة ذي قار في بيان لها اليوم، تم اتخاذ اللازم أصوليا من قبل خبراء الأدلة الجنائية ومركزي الشرطة وأرسلت الجثث لشعبة الطب العدلي لإكمال الإجراءات.(النهاية)