انتحار جندي شنقا جنوبي ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اقدم شاب يعمل منتسبا في وزارة الدفاع ، اليوم الخميس ، على شنق نفسه داخل منزله في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار .

وقال مصدر ان ” شابا يبلغ من العمر 23 عاما ، يعمل منتسبا في وزارة الدفاع ، شنق نفسه في منزله في قضاء سوق الشيوخ “.

ونوه الى ان ” الاجهزة الامنية المختصة فتحت تحقيقا في الحادث ، فيما نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي في مدينة الناصرية “.

وعزا المصدر سبب الانتحار الى مشاكل اجتماعية وعائلية كان يعاني منها المنتحر .