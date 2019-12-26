انتحار أمير نرويجي شاب

(المستقلة)..توفي الأمير والكاتب النرويجي آري بيهن، زوج الأميرة النرويجية مارثا لويز السابق، عن عمر ناهز 47 عاما، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الأمير.

والمفاجئ هو أن موت الأمير لم يكن طبيعيا وقال جير هاكنسوند في بيان إن الأمير “وضع حدا لحياته” نقلا عن وكالة فرانس برس.

وقال ملك وملكة النرويج في بيان لهما إن آري كان “جزءا مهمًا من عائلتنا لسنوات عديدة ونحمل معه ذكريات دافئة وحنونة” وأضافا “نحن ممتنان لمعرفتنا له…لقد فقدت بناته أبا محبوبا”.

وكان آري الذي ولد في الدنمارك زوج إبنة الملك هارلد الخامس والملكة سونجا.

وعرف آري بكونه كاتبا للعديد من الروايات والأعمال المسرحية ونشر أول عمل أدبي له عام 1999 وهي رواية “حزين مثل الجحيم” وترجمت للعديد من اللغات.

وكان آرى يعيش حياة صاخبة قبل زواجه فيما كانت والدته تشتغل في القصر الملكي كممرضة لدى الأميرة مارتا.

وذاع صيت آري عام 2002 بعد زواجه من الأميرة مارتا، وأصدار الزوجان مؤلفا معا حمل اسم “قلبا لقلب” وأنجب آري من زوجته ثلاث بنات هن مود (16 سنة) وليا (14 سنة) وإيما (11 سنة).

وكشف آري عام 2009 في لقاء له مع مجلة “ماسيف” عن معاناته مع شرب الكحول.

وانفصل الثنائي عن بعضهما عام 2016 قبل أن يعلنا طلاقهما رسميا في عام 2017 وفق ما ذكرته صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وأصدر آرى آخر كتاب له عام 2018 حمل اسم “إنفرنو” تحدث من خلاله عن معاناته مع الإضطرابات النفسية، وتطرق إلى إدمانه للكحول ودخوله في حالات من الإكتئاب الحاد.