انتاج 160 ألف طن من التمور في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية زراعة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن الكميات المتوقع انتاجها من التمور في عموم المحافظة بلغت ( 160 )  ألف طن.

وقال مدير الزراعة رزاق الطائي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) حسب ” الاحصائية فان أعداد أشجار الزهدي تبلغ ( 2633242 )  ، وأشجار الخستاوي ( 124264 ) ،  وأشجار البريم ( 21686 )  ، والمكتوم ( 8981 ) ، والتبرل ( 1239  ) ، والخضراوي ( 4175 ) ،  واسطة عمران ( 1565 )  ، والبربن  (2825 ) ،  والبرحي (7310 )  ، والمطوك  ( 1062 ) فيما تبلغ أعداد الأصناف الأخرى (55386) “.

وأضاف إن ” الإنتاج المتوقع خلال هذا الموسم يصل الى( 160  ألف طن)  من مختلف الأصناف بمعدل إنتاج يقارب ( 56 ) كغم  للنخلة الواحدة “.

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