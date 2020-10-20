انتاج 160 ألف طن من التمور في كربلاء

انتاج 160 ألف طن من التمور في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية زراعة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن الكميات المتوقع انتاجها من التمور في عموم المحافظة بلغت ( 160 ) ألف طن.

وقال مدير الزراعة رزاق الطائي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) حسب ” الاحصائية فان أعداد أشجار الزهدي تبلغ ( 2633242 ) ، وأشجار الخستاوي ( 124264 ) ، وأشجار البريم ( 21686 ) ، والمكتوم ( 8981 ) ، والتبرل ( 1239 ) ، والخضراوي ( 4175 ) ، واسطة عمران ( 1565 ) ، والبربن (2825 ) ، والبرحي (7310 ) ، والمطوك ( 1062 ) فيما تبلغ أعداد الأصناف الأخرى (55386) “.

وأضاف إن ” الإنتاج المتوقع خلال هذا الموسم يصل الى( 160 ألف طن) من مختلف الأصناف بمعدل إنتاج يقارب ( 56 ) كغم للنخلة الواحدة “.