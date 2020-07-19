انباء عن وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم

(المستقلة).. ذكرت مصادر اعمية ان وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم توفي اليوم في احدى مستشفيات الناصرية.

وقالت المصادر ان هاشم أصيب بنوبة قلبية ونقل الى مستشفى امراض القلب في الناصرية ، حيث توفي هناك.

ولم يتسن لـ(المستقلة) تأكيد الخبر من مصادر رسمية حتى الان.

يذكر ان سلطان هاشم أحمد محمد الطائي من مواليد الموصل 1945 ،تخرج من الكلية العسكرية عام 1964 م ومن كلية الأركان عام 1976 م.

عين آمرفوج تابع للواء الخامس/ الفرقة الرابعة ، بعدها تسلم آمرية لواء ، ثم قائد فرقة ، حيث تسنم قيادة كل من الفرق التالية : 18 – 15 – 5 – 4 والفرقة 8 .

انخرط في دورات عسكرية في الاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. عمل أستاذا في الكلية العسكرية.

عين آمرا للواء المشاة الخامس في الفرقة الرابعة، ثم قائدا للفرقة الرابعة، ثم قائدا للفيلق الخامس ثم الفيلق الأول خلال الحرب العراقية الإيرانية 1980 – 1988 م.

تولى منصب معاون رئيس الأركان للعمليات، واستمر في المنصب حتى عام 1993 م.

ترأس الوفد العراقي خلال مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات التحالف عام 1991 م خيمة صفوان.

عين في منصب محافظ محافظة نينوى عام 1994 م

في عام 1995 م عين في منصب رئيس هيئة أركـان الجيش العراقي.في عام 1996 م عين في منصب وزير الدفاع

اعتقلته القوات الامريكية في أيلول 2003 م. وتم محاكمته مع اركان النظام السابق وحكم عليه بالاعدام الا ان الحكم لم ينفذ.

وكانت هناك دعوات عديدة لاطلاق سراحه كونه احد القادة العسكريين الذين امتازوا بالمهنية والاحتراف.