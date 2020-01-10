انباء عن قصف اسرائيلي على العراق

انباء عن قصف اسرائيلي على العراق

المستقلة / أفادت قناة “الميادين” اللبنانية الجمعة، بأن مقاتلات إسرائيلية هاجمت شاحنة ادعت ان بداخلها اسلحة على الحدود العراقية السورية.

وذكرت مصادر ميدانية عراقية للقناة، وقوع انفجار قوي سُمع في منطقة القائم العراقية الحدودية، بعد دقائق من تحليق قطع جوية في منطقة البوكمال السورية المحاذية.

وأبلغ مسؤولو العشائر العراقية القناة، بأن الهجوم استهدف شاحنات وأشخاص.

وفي الوقت نفسه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هجوما من طائرة مجهولة استهدف مخازن أسلحة ومركبات للحشد الشعبي الموالي لإيران في منطقة البوكمال.

وقال المرصد ومصادر امنية عراقية ان القصف تسبب بمقتل 8 من عناصر الحشد الشعبي العراقي واصابة آخرين.

وتحارب إسرائيل التموضوع الإيراني العسكري في سوريا، ونقل أسلحة مخلة بتوازن القوى، من إيران إلى حزب الله في لبنان، مرورا بالعراق وسوريا.

وأطلقت إيران ليلة الأربعاء صواريخ باليستية، على قاعدتين أميركيتين في العراق: قاعدة عين الأسد غرب البلاد، وقاعدة قرب إربيل في الشمال.