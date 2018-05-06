انا راء المعنى ..تجليات الذات والمغامرة الشعرية

(المستقلة)/حيدر الحجاج / ..صدر مؤخرا المجموعة الشعرية ” أنا راء المعنى ..ماقالته شهرزاد للعابر ” للشاعرة راقية مهدي عن مؤسسة ثائر العصامي للطباعة والنشر ضمت المجموعة اربع وثلاثون نصا شعريا نثريا

تمحورت المجموعة حول محنة الذات وتصادمها المستمر مع العالم وانطلق هذا التمحور من بناء شعري يتنامى فيه المعنى كاشفا عن كل ما هو مضمر نسقي وتبلورت النصوص في البحث والتقصي عن محنة انسانية لمحاكاة واقع مجهول . فالمعنى الشعري الذي تحاول تكريسه هو الانطلاق من ذات تلجأ الى الحلم بوصفه سؤالا تتجاذبه معاناة واسعة المدى .

كما ان الشاعرة انطلقت من هاجس صوفي في محاولة منها لاستعادة ذاتها من خلال الواقع وبلغة شعرية ذات مغزى مغاير بعيدة عن المألوف تمحورت في ذات انثوية وهي تصارع احلامها .

تبلورت قصائد الشاعرة راقية مهدي في منحى المغامرة والاثارة اللغوية لتتفرد بمعطيات النص الانثوي الجديد اسلوبا وهي تجترح القصيدة ذات المعنى عبر روائع نثرية تستحق القراءة والتأمل