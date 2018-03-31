امين عام المرآة في حملة مواطن تؤكد التصويت الالكتروني امل المستقبل

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

طالبت أمين عام المرأة في الحملة الانتخابية الرسمية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي “مواطن” الدكتورة منال العبسي بتطبيق التصويت الالكتروني في كافة الانتخابات المقبلة مؤكدة أنه أمل المستقبل.

وقالت العبسي: “أن استخدام التقنيات الإلكترونية التي تساعد في عملية التصويت وفرز الأصوات يجب أن يكون ضمن بيئة خاضعة للإشراف من الهيئة الوطنية للانتخابات.”

وأوضحت العبسي أن تطبيق التصويت الالكتروني من المؤمل أن يؤدي إلى مشاركة فعّالة كبيرة من المواطنين وتحديدا أمام قطاع كبير من الشباب وسوف يحقق سرعة فى عملية الانتخابات ويرفع مستوى الثقة لدى المواطنين ويحقق المزيد من النزاهة”.

ونوهت العبسي إلى أهمية أن يسهل التدقيق والتحقّق من نتائج الانتخابات، على نحوٍ يمنح الناخبين وأصحاب الشأن الوسائل الكفيلة بالتأكّد من تسجيل أصوات الناخبين بدقة.