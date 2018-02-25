امين بكر يحذر من ضياع اجيال بكردستان ويدعو العبادي لانقاذ الموسم الدراسي

(المستقلة)..دعا نائب رئيس كتلة التغيير البرلمانية امين بكر، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لاتخاذ اجراءات سريعة وصرف رواتب موظفي ومعلمي وزارة التربية باقليم كردستان ، محذرا من ضياع مستقبل اجيال كاملة بالاقليم نتيجة لاغلاق المدارس فيها منذ عدة شهور.

وقال بكر ان “المدارس في اقليم كردستان اغلقت ابوابها منذ عدة شهور بسبب عدم صرف رواتب معلمي وموظفي وزارة التربية”، مبينا ان “هذا الوضع معناه ضياع مستقبل اجيال كاملة وتراجع بمستوى التربية والتعليم ما سينعكس سلبا على مكانة العراق التربوية والعلمية امام دول العالم”.

واضاف ، ان “الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء سبق وان وعد بصرف رواتب موظفي الاقليم وخاصة موظفي التربية والصحة، لكن حتى اليوم مازالت تلك الوعود مجرد كلام عبر وسائل الاعلام دون تنفيذ في وقت ان قطاعي التربية والصحة هما قطاعين حيويين وينبغي التعامل معهما بشكل استثنائي وابعادهما عن السجالات والمناكفات السياسية”.

واكد بكر “ضرورة اتخاذ العبادي لاجراءات واقعية واطلاق رواتب موظفي التربية بالاقليم في وقت سريع”،منوها الى ان “تأخيرها الى وقت اخر معناها عدم كفاية الوقت لانقاذ الموسم الدراسي وضياع عام كامل من عمر ابناءنا الطلبة وهو امر لم نكن نتمناه من الحكومة الاتحادية التي طالما اعلنت عن حرصها على مواطني الاقليم بصفتهم جزء من الشعب العراقي”.