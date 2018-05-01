اميركا تنزل العلم الروسي عن مبنى القنصل في سياتل

(المستقلة)..انزلت السلطات الأمريكية العلم الروسي عن مقر إقامة القنصل العام الروسي في مدينة سياتل شرق البلاد، واعدة بإرجاعه إلى السفارة الروسية في واشنطن.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، أن السلطات قررت إنزال العلم لفقدان المبنى صفته الدبلوماسية، بعد أن أصدرت واشنطن قرارا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل اعتبارا من 1 أبريل الماضي.

وقال المسؤول إن العلم الذي تركه الدبلوماسيون الروس يرفرف فوق المبنى لدى مغادرته، تم إنزاله “باحترام” السبت الماضي.

وتبادلت روسيا واميركا عمليات طرد دبلوماسيين واغلاق مقرات بعثات دبلوماسية في اعقاب ازمة الجاسوس سكريبال

وفي وقت سابق وصفت السفارة الروسية في واشنطن تصرف السلطات الأمريكية بـ “المرفوض” وطالبت بإعادة العلم الروسي إلى مكانه، باعتبار مقر القنصل العام ملكية روسية تتمتع بالحصانة.