امنع هاتفك من “التطفل” بـ 6 خطوات

(المستقلة) … أصبحت الهواتف الذكية من أهم الأجهزة الإلكترونية التي نحملها معنا، ونستخدمها طوال الوقت، ونتيجة لذلك أصبح هاتفك الذكي مصدرا لمعرفة كل شيء عنك ابتداءً من تتبع الموقع الجغرافي بدقة، والتواريخ، والأوقات، وماذا فعلت قبل وبعد فتح التطبيق أو موقع الويب، والشركات التي تقدم خدماتك المفضلة.

يوجد بعض حالات التتبع التي لا يمكن تجنبها، حيث تتبع شركات الاتصالات موقعك الجغرافي باستمرار نظرا لأن هاتفك يبحث كل بضع ثوان عن أقوى إشارة من الأبراج الخلوية القريبة، كما أنهم يتتبعونك للتأكد من إمكانية العثور عليك في حالات الطوارئ.

أظهرت تقارير في الفترة الأخيرة، مدى سهولة التعرف على الأشخاص، وتحديد موقعهم الجغرافي من خلال بيانات مجهولة المصدر تُجمع بواسطة التطبيقات على الهواتف الذكية، وبالرغم من أن المعلومات المقدمة من التطبيقات لا تحدد دائما هوية المستخدم، إلا أن تتبع الموقع الجغرافي غالبا ما يكون دقيقا جدا بحيث يمكن استخدامه للتعرف على سلوك وعادات الشخص، نظرا لأنه يوضح الأماكن التي يذهب إليها خلال اليوم، وبناء عليه تقوم العديد من هذه التطبيقات باستخدام هذه البيانات لصالحها، أو تبيعها للمعلنين وغيرهم من الشركات التي تحتاج لهذه البيانات.

ومن هنا يبرز السؤال المتكرر طوال الوقت من مستخدمي الهواتف الذكية، ما الذي يمكن فعله لمنع الهاتف، والتطبيقات من التطفل؟

فيما يلي 6 نصائح تساعدك على منع هاتفك الذكي، والتطبيقات من تتبع موقعك الجغرافي:

1- تحقق من إعدادات الخصوصية، والموقع للتطبيقات

تكمن أولى خطوات حماية خصوصيتك على هاتفك الذكي، في التحقق من إعدادات الخصوصية، والموقع الجغرافي لكل تطبيق مثبت على هاتفك.

احذف كل التطبيقات التي لم تعد تستخدمها، فغالبا الكثير منا لا يحتاج إلى نصف التطبيقات المُثبتة على الهاتف، كما أن التخلص من هذه التطبيقات سيجعل الهاتف يعمل بشكل أسرع. واحرص أيضا على تعطيل خدمات الوصول لموقعك في التطبيقات، والخدمات التي لا يعتمد عملها على معرفة مكان وجودك.

2- تحسين إعدادات الموقع في التطبيقات

تحتاج بعض التطبيقات إلى جمع بيانات موقعك الجغرافي لتعمل، ولكن يمكنك تعديل إعدادات هذه التطبيقات لحماية خصوصيتك بشكل أفضل.

أولًا بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس iOS، يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات Settings.

• اضغط على قسم الخصوصية Privacy.

• اضغط على خيار خدمات الموقع Location Services، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات، بالإضافة إلى إعداد الموقع لكل منهما.

• ضمن كل تطبيق ستجد ثلاث خيارات، يمكنك من خلالها تحديد مستوى الوصول إلى بيانات موقعك وهي: الأول دائمًا Always يمنح التطبيق الوصول لبيانات الموقع طول الوقت حتى في حالة عدم استخدامه، والثاني أثناء استخدام التطبيق While using the app، والخيار الأخير أبدًا Never الذي يمنع التطبيق من تتبع موقعك.

ثانيا: بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات Settings.

• اضغط على تبويب الأمان والموقع Security & Location.

• ضمن قسم الخصوصية Privacy مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار الموقع Location، اضغط عليه.

• اضغط على خيار أذونات على مستوى التطبيق App-level permissions، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات، لإيقاف تشغيل الموقع للتطبيق الذي تريده اضغط على زر التبديل المجاور له.

3- إيقاف تشغيل إعداد سجل الموقع

تحتفظ أجهزة آبل وأندرويد بقائمة تُسمى Frequent Locations، تضم كل الأماكن التي تزورها، ومدة إقامتك فيها. لحماية خصوصيتك قم بمسح هذا السجل من الإعدادات.

4- استخدم الشبكات الخاصة الافتراضية VPN

تقوم الشبكات الخاصة الافتراضية VPN بتشفير نشاطك عبر الإنترنت، وتسمح لك بتوجيه زيارات المواقع إلى خوادم مختلفة لإخفاء مكان تواجدك.

من المهم عند البحث عن مزود للشبكات الخاصة الافتراضية أن تكون الشركة معروفة وموثوقة، حيث تضم متاجر التطبيقات العديد من تطبيقات VPN المجانية، لكنها تقوم بممارسات مشكوك فيها.

5- إلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة

الإعلان المستهدف Targeted Advertising؛ هي وسيلة للمعلنين لاستهداف العملاء المحتملين بناءً على عدد من العوامل تشمل: الجنس، والعمر، ومستوى التعليم، ومستوى الدخل، والوضع الاقتصادي، وهناك أنواع مختلفة من الإعلانات المستهدفة تستهدف: عمليات البحث، والشبكات الاجتماعية، والموقع الجغرافي.

إذا كنت من بين ملايين الأشخاص الذين أزعجتهم هذه الممارسة، يمكنك إلغاء الاشتراك من الإعلانات المستهدفة، وإزالة بعض الإعلانات غير المرغوب فيها، كما يمكنك إيقاف عرض الإعلانات التي تستند إلى اهتماماتك ومعلوماتك.

6- إيقاف تشغيل جميع خدمات الموقع على هاتفك

كحل أخير، قد تفكر في تعطيل خدمات الموقع على هاتفك، ولكن هذا حل غير عملي، فبدون خدمات الموقع لن تتمكن من استخدام الخرائط للوصول للأماكن التي لا تعرفها، ولن يمكنك استخدام تطبيقات النقل التشاركي مثل: كريم، وأوبر، كما لن تتمكن من تحديد موقع هاتفك في حالة ضياعه، أو سرقته.

خلاصة القول: يعني استخدام الهاتف الذكي التخلي عن الوصول للخصوصية الكاملة، ولكن قد يؤدي اتخاذ بعض الخطوات الاحترازية إلى تأمين بياناتك، وكذلك حماية خصوصيتك من أولئك الذين لا تريد مشاركة معلوماتك معهم.