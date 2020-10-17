امطار غزيرة ورعدية .. موعد هطول الأمطار في العراق

المستقلة/- تشير توقعات احوال الطقس، إلى وجود فرص للامطار تتركز شمال العراق قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية : “ما تزال الحالة الجوية والامطار المتوقع ان تؤثر علينا قبل نهاية الشهر الحالي غير واضحة حتى الان، بسبب التقلبات في الموسم الانتقالي”.

وأضاف، انه “لحد الان يوجد ضعف في الرطوبة المدارية الداعمة وطبيعة نزول الهواء البارد في الطبقات العليا يعتبر سلبي من ناحية الامطار، في انها لن تشمل كافة المدن”.

وتابع: “وهناك فرص متوقعة للامطار غزيرة تتركز شمال العراق للفترة اعلاه”