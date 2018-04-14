امريكا توجه ضربة صاروخية جديدة لمواقع سورية

(المستقلة).. نفذت القوات الأمريكية بمشاركة فرنسية وبريطانية،ليلة امس،هجوما بالصواريخ استهدفت مواقع سورية مختلفة

وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس،في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وجهت “رسالة واضحة” إلى الرئيس السوري بشار الأسد عبر ضربات استهدفت ليل الجمعة/ السبت برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وأضاف: “من الواضح ان نظام الأسد لم يتلق الرسالة العام الماضي”، في إشارة الى الضربة الأمريكية التي نفذت في نيسان/ابريل 2017 على قاعدة الشعيرات العسكرية في وسط سوريا، رداً على هجوم كيميائي اتُهم النظام السوري به في شمال غرب البلاد.

وقال ماتيس “هذه المرة، ضربنا مع حلفائنا بشكل أقوى. وجهنا رسالة واضحة إلى الأسد ومعاونيه: يجب ألا يرتكبوا هجوماً آخر بالأسلحة الكيميائية لأنهم سيحاسبون”.

واوضح: “حان وقت توحيد جميع الدول المتحضّرة بشكل عاجل وإنهاء الحرب الأهلية في سوريا من خلال دعم عملية السلام” التي تقودها الأمم المتحدة.

وتابع: “في الوقت الحالي لا نخطط لهجمات إضافية، والهجمات القادمة ستكون في حالة عودة الأسد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية”، متابعاً أن “الهدف من الضربات إضعاف القدرات العسكرية السورية على صنع الأسلحة الكيمياوية”.

وبين أن القوات الأمريكية استخدمت (في الضربة) “ضعفي الأسلحة التي استخدمناها العام الماضي (في الهجوم على الشعيرات)، والضربة كانت قوية”.

وذكر رئيس هيئة الأركان الاميركية الجنرال جو دانفورد أن القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية قصفت الجمعة الساعة التاسعة مساء (1,00 ت غ) ثلاثة أهداف تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيمياوية السوري، أحدها قرب دمشق والإثنان الآخران في حمص في وسط سوريا.

وأوضح ان الضربات انتهت الساعة 22,00، لافتاً إلى عدم تسجيل اي خسائر أمريكية.

ونفى أن يكون تم إبلاغ روسيا مسبقا بالأهداف المقررة، مشيراً إلى أنه لم يطلع على أي دور روسي في مواجهة الضربة العسكرية باستثناء الدفاعات السورية.

وكان رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر حاضرا خلال المؤتمر الصحافي في البنتاغون.

وأكد الجنرال دانفورد انه لم يتم التخطيط لأي عملية عسكرية أخرى في الوقت الحالي، قائلاً إن الحلفاء حرصوا على تجنب استهداف القوات الروسية في سوريا وإن موسكو لم تتلق تحذيرا مسبقاً بحصول الضربات.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت، 14 نيسان، 2018، عملية عسكرية على سوريا رداً على الهجوم الكيمياوي الذي اتهمت به دمشق، واستهدفت غارات جوية مواقع ومقار عسكرية عدة، بينها في دمشق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطاب توجه به من البيت الابيض: “تجري عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا، ونحن نشكر” البلدين.

وبعد أكثر من ساعة على خطاب ترمب، أعلن قائد الاركان الاميركي الجنرال جو دانفورد انتهاء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد برنامج الأسلحة الكيمياوية السوري.

وقال الجنرال الذي كان موجوداً في البنتاغون إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، انه ليس هناك في الوقت الحالي خطط لشن عملية عسكرية أخرى.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف يستهدف “مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها”، ومركز أبحاث عسكرية ومستودعات قرب مدينة حمص.

وقال الإعلام السوري الرسمي إن “الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الأميركي البريطاني الفرنسي على سوريا”.