امريكا تفرض عقوبات على 20 شخصية وكيانا ينتهكون السيادة العراقية ويستغلون الاقتصاد

( المستقلة)… أعلنت الولايات المتحدة يوم السبت عن ادراج 20 شخصية وكياناً ينتهكون السيادة العراقية ويستغلون الاقتصاد العراقي لتحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس في بيان اليوم ان “هؤلاء يساعدون الأشخاص في توفير الدعم المالي الذي يمكّن الحرس الثوري الإيراني من نقل المساعدة الفتاكة إلى الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق والانخراط في الأعمال والأنشطة الخبيثة التي تقوض جهود الحكومة العراقية نحو استقلال الطاقة”.

واضافت ان “الكيانات والشخصيات المدرجة اليوم يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني في اعتماد العراق على واردات الكهرباء الإيرانية. بموجب التنازل عن العقوبات التي أصدرته الولايات المتحدة ، يُسمح للعراق بالدخول في معاملات مالية تتعلق باستيراد الكهرباء من إيران”، مشيرة الى ان “الغرض من هذا التنازل الذي تجدده الولايات المتحدة اليوم هو تلبية احتياجات الطاقة الفورية للشعب العراقي”.

وشددت المتحدثة ان “ادراج هذه الشخصيات والكيانات اليوم يؤكد على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استغلال الأطراف الإيرانية الخبيثة للمعاملات التي تتم بموجبها التنازل عن العقوبات ، وسنستمر بالتركيز على معاقبة أولئك الذين يستغلون هذه التنازلات لصالح الحرس الثوري الإيراني أو غيرها من الجماعات الإرهابية المدرجة.

واردفت قائلة ان “العراق غني بالموارد الطبيعية ولديه القدرة على تقليل اعتماده على الطاقة الايرانية، وذلك من أجل أمن العراق ورفاهية شعبه”.

وتابعت اورتاغوس ان “الولايات المتحدة تعمل بشكل منتظم مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بأمن الطاقة ، ونحن ندعم الإجراءات التي تقلل من اعتماد الطاقة العراقية على إيران. نتطلع إلى حل سريع لعملية تشكيل الحكومة العراقية والعمل مع حكومة ملتزمة بتحقيق الأمن الذي يستحقة الشعب العراقي”.