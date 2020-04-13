امريكا تعلن موقفها من تكليف الكاظمي وتشكيل الحكومة

( المستقلة)… قال وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على مواجهة وباء كورونا المستجد ومعالجة المحنة الاقتصادية التي يواجهها العراق ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة.

ورحب بومبيو في بيان، “بما يبدو توصل القادة السياسيين الشيعة والسنة والأكراد إلى إجماع على تشكيل حكومة”.

وأعرب عن أملة في أن تضع الحكومة الجديدة مصالح العراقيين أولا وتلبي مطالب الشعب العراقي.

وقال الوزير الأميركي إن الشعب العراقي يطالب بإصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة، مشددا على أن هذه المطالب تستحق المعالجة من دون عنف وقمع.

وأكد بومبيو وقوف الولايات المتحدة مع الشعب العراقي بينما يسعى إلى عراق سيد ومزدهر خال من الفساد والإرهاب.( النهاية)