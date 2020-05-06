امريكا تصدر عقار”رمديسيفير ” الذي شافى مصابين من كورونا

( المستقلة)…. في تطور جديد يخص العقار الذي يضع الكثيرون آمالا عليع في مواجهة فيروس كورونا، أكد مدير مختبر جلعاد الأميركي، أن واشنطن لن تعيق تصدير عقار رمديسيفير الذي سرّع شفاء مصابين بكوفيد-19 في وضع حرج خلال تجربة سريرية واسعة.

وقال دانيال أوداي لتلفزيون سي بي إس “أظن أننا في تناغم مع الحكومة الأميركية لخدمة المرضى هنا في الولايات المتحدة”، وكذلك المرضى “في الدول الأخرى حول العالم”.

وحين سألته صحفية عن إمكانية تصديره، أجاب “نعم. صدرنا آلاف الجرعات لإجراء تجارب سريرية”، خاصة ضمن البرامج التي تتيح استعمال أدوية لا تحظى بعد بمصادقة رسمية.

ومنحت إدارة الأغذية والدواء الأميركية موافقتها، الجمعة، لاستعمال رمديسيفير في الحالات الطارئة. ويتيح ذلك استعمال العقار في حالات المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يعانون وضعا حرجا، دون أن يكونوا جزءا من برنامج تجربة سريرية.

وحضر أوداي إلى جانب الرئيس دونالد ترامب بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في مناسبة الإعلان عن موافقة إدارة الغذاء والدواء منح مليون ونصف جرعة من العقار للمستشفيات، من طرف شركة جلعاد.

وأضاف أوداي في تصريحه المتلفز أن السماح باستعمال رمديسيفير سيخول معالجة “بين 100 و200 ألف مريض” وفق مدة العلاج (بين 5 و6 أيام).

وتابع أن الحكومة الأميركية “ستحدد” الدول التي يمكن تصدير العقار إليها”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وطوّر عقار رمديسيفير التجريبي لمعالجة حمى إيبولا في الأصل، لكن لم تثبت فعاليته في هذا الأمر، وهو أول عقار يظهر فعالية نسبية في علاج كوفيد-19 خلال تجربة شملت أكثر من ألف مصاب.

الى ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، إنه يعتقد أنه سيكون لدى الولايات المتحدة مصل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح ترامب “نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام”.

وأضاف “الأطباء سيقولون: يجب أن لا تقول هذا. أنا أقول ما أعتقد به”. وتابع “نحن ندفع بشدة (..) أظن أن العديد من المجموعات (الصيدلانية) باتت قريبة جدا”.

وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترامب “لا أبالي. أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة أخرى” هي التي ستجد اللقاح “سأرفع قبعتي (شكرا لها)”.

وأشار أيضا إلى انه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في بلاده في سبتمبر المقبل، كما دافع مجددا عن قراراته منذ بداية الوباء وقال “أعتقد أننا أنقذنا ملايين الأرواح”.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي خلال مؤتمر افتراضي تنقله قناة فوكس نيوز، يتلقى خلاله أسئلة الصحفيين للرد عليها بشأن تطورات الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأميركيين بالبقاء في منازلهم، بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

ويحمل المؤتمر عنوان “أميركا معا: العودة إلى العمل”، وقالت فوكس نيوز إن ترامب سيرد على الأسئلة التي يطرحها المشاهدون من الساعة 7.15 وحتى 8.45 مساء.

ومن المؤكد أن يتلقى ترامب أسئلة بشأن الأسباب التي دفعت بعض الولايات مثل جورجيا وتكساس لبدء تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا، بينما لم تفعل ذلك ولايات أخرى مثل نيويورك وواشن.( النهاية)