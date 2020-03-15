امريكا ترسل الفرقة ١٠١ “النسور الزاعقة” الى العراق

( المستقلة) …. نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصادر عراقية أمنية لم تسمها، قولها إن القوات الأمريكية الهجومية الجوية في طريقها إلى العراق.

وذكرت الوكالة أن هذه القوات، وهي الوحيدة من نوعها في العالم، وتحمل اسم “الفرقة 101″، ستتبادل المواقع مع أخرى موجودة في العراق، وذلك بعد التصعيد الأخير الذي استهدف معسكر التاجي شمالي بغداد بالصواريخ.

ولم توضح الوكالة أين ستتواجد القوات الجوية، إلا أنها أشارت إلى وجود قوات من المشاة “المارينز” ستكون بجانبها في القاعدة ذاتها.

يشار إلى أن هذه القوات تلقب أيضا بـ”النسور الزاعقة”، وكانت الولايات المتحدة استخدمتها ضد العراق بحرب الخليج.

وافاد مصدر مطلع، ان القوات الامريكية اتهمت ضابطاً برتبة لواء بترتيب القصف الجديد على معسكر التاجي، وطلبت من القوات العراقية التحقيق معه.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فان الامريكان يتهمون الفصيل المسلح التابع لحركة النجباء بتنفيذ عملية القصف، كما تتهم ضابطاً عراقياً برتبة لواء بترتيب نقل المنصات الصواريخ”.

واضاف “الأمريكان يصرون على اعتقال ذلك اللواء للتحقيق معه”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، امس السبت، أن اثنين من الجنود الأميركيين الثلاثة، الذين أصيبوا في أحدث هجوم صاروخي في العراق حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد، في أول تأكيد بإصابة أميركيين.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في امس السبت، أن 33 صاروخا من طراز كاتيوشا سقطت على قاعدة التاجي شمالي بغداد، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع على القاعدة، التي تضم قوات للتحالف الدولي.

ومساء الأربعاء الماضي، تعرضت قاعدة التاجي إلى هجوم صاروخي أدى إلى مقتل أميركيين اثنين وبريطاني، واتهمت واشنطن كتائب حزب الله العراقي، بالوقوف وراء الهجوم.

وردت واشنطن فجر الجمعة بقصف مواقع امنية وعسكرية في محافظات بابل وكربلاء ومنطقة البوكمال على الحدود السورية مع العراق.( النهاية)