امريكا تتلقى طلبا عراقيا بشأن الانتخابات: سندعم هذه الحكومة فقط

(المستقلة)… أعلن السفير الاميركي في بغداد دوغلاس سيليمان، عن تلقي بلاده طلبا من مفوضية الانتخابات في العراق بدعمها في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال سيليمان في مؤتمر صحفي ببغداد، “من غير الواضح لغاية الان كيفية وحجم الدعم الذي ستقدمه واشنطن للمفوضية”. من دون ايضاح طبيعة الدعم المطلوب من قبل المفوضية.

إلا ان سيليمان اشار الى ان “التحالف الدولي ابلغنا بان القوات العراقية لديها خطة جيدة لحماية الانتخابات ولن نشارك بتأمينها لان القوات العراقية قادرة على ذلك”.

وتطرق السفير الامريكي للانتخابات العراقية المقبلة، بان بلاده “ستدعم حكومة معتدلة غير طائفية تخدم جميع مكونات الشعب العراقي. وان واشنطن لن تدعم أية جهة أو حزب سياسي”.

واضاف “من الصعب جداً التلاعب والتزوير في الانتخابات لان النظام الجديد المستعمل على درجة عالية من الدقة ولا يسمح باي عملية تلاعب”.(النهاية)