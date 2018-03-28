امرأتان تتزوجان شجرة مُعمّرة.. والسبب!

(المستقلة)..شهدت مدينة فورت مايرز في ولاية فلوريدا الأميركية، حفل زفاف امرأتين من شجرة مُعمّرة تبلغ من العمر 100 عامًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد قررت كل من “كارين كوبر” و”دانا فوجليسونغ” ارتداء فستانَيْ زفاف والتزوج من الشجرة في خطوة للفت الانتباه لمسؤولي المدينة، من أجل عدم قطع الشجرة.

والتقطت كل من “كارين ودانا” مجموعة من الصور بجانب الشجرة، كما أنّهما قامتا بتقطيع قالب حلوى الزفاف، في مراسيم تشبه الأعراس “الحقيقية”.

وتأتي هذه الخطوة، بعدما شرع مسؤولو المدينة شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، في مناقشة طرق التخلص من الشجرة، بعدما باتت جذورها تمتد إلى قطعة أرضية مجاورة معروضة للبيع مقابل مليون دولار.

وبعد مفاوضات طويلة، قررت السلطات صرف 13 ألف دولار، من أجل تجذير الشجرة واستبدالها بشجريات صغيرة.

وقالت الامرأتان: “لم نكن نرغب في رؤية هذه الشجرة تختفي من أمام أعيننا بهذه السهولة.. لاسيما وأن عمرها يتجاوز 100 سنة”.

وذكرت إحداهما أن ما قامتا به “لا يملك أي أثر قانوني”، مضيفة أن فكرة “الزواج من شجرة” منقولة من المكسيك، بعدما تزوجت عدة نساء من أشجار مختلفة لتحذير مسؤولي المدينة من مخاطر اقتلاعها.