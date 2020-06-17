امرأة لا تشعر بالألم نهائياً

(المستقلة)..بعض الحالات الطبية يمكنها أن تربك الأطباء وتضعهم في حيرة خصوصاً عندما يفشلوا تماماً في إيجاد تفسير علمي ومنطقي لها، مثل حالة سيدة لا تشعر بالألم على الإطلاق والتيت عد من غرائب العالم.

القصة بدأت عندما لم تلاحظ السيدة جو كاميرون أنها تتعرض لحرق شديد بسبب استخدام الفرن، فهي لم تدرك أن ذراعها اشتعلت به النيران حتى لاحظت رائحة اللحم المحترق، هذا فقط ما جعلها تدرك ما يحدث معها.

جو لم تشعر بالألم وذلك لأنها حالة نادرة جداً، فهذه الخلل الجيني لم يتم رصده إلا لشخصين فقط حول العالم، فهي بشكل عملي لا تشعر بالألم أبداً كما أنها لم تحس بالخوف بسبب الارتباط بين الخوف والألم.

لم تلاحظ أبداً السيدة جو أن كلام الأطباء لها لم يتحقق أبداً فبعد أي جراحة كانت تخضع لها يؤكد عليها الطبيب أنها سوف تعاني من الألم بعد انتهاء مفعول المخدر لكن هذا لم يحدث معها أبداً.

لذلك قام طبيب التخدير الخاص بها بإرسالها إلى أحد أطباء الوراثة لإيجاد تفسير لهذه الحالة الغريبة، وعندها اكتشف خبراء علم وراثة في كلية لندن الجامعية وجامعة أوكسفورد أن السيدة جو لديها طفرة جينية لذلك لا تشعر بالألم مثل أي شخص عادي.

السيدة جو تعيش في وايتبيرج بالقرب من مدينة إنفرنيس شمالي اسكتلندا، وتعجب الطبيب الخاص بها لأنها لا تطلب المسكنات أبداً ولم يصدقها عندما أخبرته أنها لا تشعر بالألم، لكن بعد مراجعة حالتها الطبية وتاريخها الصحي تأكد من كلامها.

أما عن أجمل لحظات حياتها فتحكي جو أنها المرأة الوحيدة التي استمتعت بلحظة الولادة لأنها لم تشعر بأي ألم لكنها كانت سعيدة باستقبال طفلها دون أي ألم أو دموع أو أي شيء آخر.

لكن عدم شعورها بالألم تسبب لها في مشاكل عديدة مثل تدهور حالة أقدامها بسبب التهاب المفاصل فأي شخص عادي كان سيشعر بالألم ويلجأ إلى الطبيب في وقت مبكر لكنها لم تُدرك أن هناك مشكلة صحية إلا بعد فترة طويلة وكانت حالتها سيئة جداً.

عدم شعورها بالألم حرمها أيضاً من الاستمتاع بفورة الأدرينالين في الجسم لذلك هي لا تشعر بالإثارة والحماس كأي شخص آخر، لكنها في الوقت ذاته تشعر بالسعادة الدائمة في حياة بلا ألم.