امرأة تقود عصابة لسرقة محال الذهب في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..صدقت محكمة تحقيق العمارة اقوال افراد عصابة تقودهم امرأة ومهمتها تنفيذ عمليات سطو مسلح على محال بيع المسوغات الذهبية في مدينة العمارة مركز المحافظة.

وذكرت صحيفة (القضاء) الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد،انه في مطلع العام الحالي وردت معلومات الى مركز شرطة الصدر عن وجود عصابة تقودها امرأة قامت بعمليات سرقة للمصوغات الذهبية من محال الصياغة في سوق المدينة، مشيرة الى ان عمليات السرقة تكررت واشتبه بأحدى النساء التي كانت تتردد على تلك الاسواق دون الشراء.

واشارت الصحيفة الى ان المتهمة ( س ح ) قد قبض عليها وهي في سن الاربعين تعمل ربة بيت، وقد وجد داخل دارها اسلحة محفوظة عبارة عن ( مسدسي ٩ ملم ورمانات يدوية هجومية عدد ٢ ).

وأوضحت ان المرأة المذكورة قد اشتركت مع بعض اقاربها في سرقة محال صياغة الذهب وان مهمة تحديد المحال تقع على عاتقها بعد ان تقوم برحلة تجوال واستكشاف للاسواق وخصوصاً المحال في السوق القديم وسوق الصياغة الجديد.