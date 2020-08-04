امجد عطوان يقرر العودة مجدداً الى صفوف الشرطة العراقي

” المستقلة ” … قرر متوسط ميدان المنتخب الوطني لكرة القدم، امجد عطوان، العودة الى صفوف نادي الشرطة مجدداً.

وقال مصدر في الهيئة الإدارية لنادي الشرطة في تصريح صحفي تابعته المستقلة, إن “اللاعب امجد عطوان قرر العودة مجدداً الى صفوف نادي الشرطة”.

وأضاف ان “المدرب عبد الغني شهد نجح في اقناع عطوان بالعودة الى الفريق خاصة وان مفاوضات تجديد عقده مع الكويت الكويتي توقفت”.

يذكر ان عطوان وعلاء عباس، لن يتواجدان في صفوف الكويت الموسم المقبل. ” النهاية”