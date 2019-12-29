“امجد عطوان” وافق بشكل مبدئي على الانتقال لنادي كويتي مقابل مليون ونصف دولار

“امجد عطوان” وافق بشكل مبدئي على الانتقال لنادي كويتي مقابل مليون ونصف دولار

المستقلة … أفاد مصدر مقرب، من نجم المنتخب الوطني امجد عطوان، اليوم الاحد، باقتراب اللاعب من الانتقال الى الدوري الكويتي.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان “هناك عرض مقدم من قبل نادي الكويت الكويتي وان اللاعب امجد عطوان وافق بشكل مبدئي على الانتقال”.

وبين ان “انتقال اللاعب سيكون مقابل مليون ونصف المليون دولار وهو بانتظار قرار ادارة الشرطة”.

وتابع بأن “اللاعب لديه شرط في عقده ينص على دفع 50% من الاموال التي يستلمها مقابل احترافه خارجيا”.

وقدم عطوان مستويات مميزة مع المنتخب الوطني سواء في تصفيات مونديال قطر او بطولة خليجي 24.