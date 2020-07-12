امانة مجلس الوزراء : وصول طائرة مساعدات طبية قادمة من هنغاريا

المستقلة .. وصلت طائرة مساعدات طبية، قادمة من هنغاريا، تحمل أطناناً من المواد الطبية وعدد الوقاية الشخصية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان تلقته “المستقلة” اليوم الاحد ، إن “طائرة مساعدات طبية قادمة من هنغاريا، وصلت إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، تحمل أطنان من المواد الطبية وعدد الوقاية الشخصية، وعجلة إسعاف واحدة”.

وأوضح أن “المواد ستساعد في دعم جهد وزارة الصحة وملاكاتها الطبية والصحية، في مواجهة جائحة كورونا”.

وأضاف ان “هذه المساعدات القادمة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، تعبر عن عمق العلاقات بين حكومة وشعب العراق، مع حكومات وشعوب الدول المانحة، والمواقف الإيجابية العراقية تجاه هذه الدول”.