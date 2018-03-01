امانة مجلس الوزراء توضيح حيثيات عقد تنفيذ مشروع مدينة الرشيد السكنية

( المستقلة ) … أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،ان عقد استثمار ارض معسكر الرشيد “سابقا” يأتي في اطار تنفيذ مشروع مدينة الرشيد السكنية جنوبي محافظة بغداد.

وذكر بيان للأمانة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الخميس ، ان “مجلس الوزراء وافق على قيام الهيئة الوطنية للاستثمار باستكمال إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع مدينة الرشيد في محافظة بغداد مع شركتي {اعمار العقارية م.م.ع، وايجل هيلز العقارية ذ.م.م}، واستكمال متطلبات الإحالة لهما من خلال الاتفاق على صيغة العقد النهائي وفقاً لما جاء في كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار”.

وأشار البيان الى “منح الاجازات الاستثمارية للشركتين اصولياً، على ان يكون بدل بيع الأرض المخصصة للمشروع 10% من قيمة الأرض يدفع 2% منها مقدماً في حين تكون نسبة 8%، من قيمة الأرض المتبقية حصة الدولة في المشروع مع ملاحظة ان تؤول نسبة من الأرباح التي تزيد عن هامش الربح المستهدف الى الخزينة العامة للدولة عملاً بأحكام قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004، وتتحمل الجهة المستثمرة نفقات الصيانة، وتتولى بيع الوحدات السكنية، وهي المسؤولة ايضاً عن تنفيذ العقد امام الهيئة الوطنية للاستثمار”.

ولفت البيان الى ان “قرار مجلس الوزراء يأتي لتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي”.