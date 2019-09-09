امانة مجلس الوزراء تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

(المستقلة) … اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

وقالت الامانة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء العاشر من محرم الحرام والموافق الـ10 من ايلول الحالي”.

واضافت ان “القرار جاء لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام وزيارة عاشوراء”.

يذكر أن شهر محرم الذي يمثل أولى أشهر السنة الهجرية، يكتسب أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا للأحداث المهمة التي وقعت فيه، وأبرزها واقعة الطف الشهيرة في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وصحبه “ع”.