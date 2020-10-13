امانة مجلس الوزراء ترسل فريقا لمتابعة مشاريع في ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع ، اليوم الثلاثاء ، عن وصول فريق مشترك الى ذي قار بتوجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء لمتابع تنفيذ مشاريع خدمية في المحافظة .

وقال المصدر ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت الى ذي قار فريقا مشتركا برئاسة وكيل وزير الاسكان والاعمار جابر الحساني ، ومدير شركة آشور ، ومدير عام الطرق والجسور ، لمتابعة عمل ثلاثة مشاريع خدمية في المحافظة “.

ولفت الى ان ” الفريق قام بزيارة مشاريع ، ماء الاصلاح ، وجسر قضاء النصر ، وطريق قضاء الفجر – البتيرة ، وامهل الشركات المنفذة لهذه المشاريع مدة محددة لاكمال اعمالها “.