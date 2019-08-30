امانة مجلس الوزراء تثني على عمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

( المستقلة ) – أثنى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الجمعة، على عمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك إعادة الإعمار الألماني KFW في العراق وأثر نشاطاتهم بدعم اللاجئين والنازحين، مشيرا الى تقديم التسهيلات كافة من الحكومة العراقية التي من شأنها توسيع أفق التعاون بين بغداد وبرلين.

وذكر بيان للامانة لمجلس الوزراء تلقت ( المستقلة ) نسخه منه ، انه “جرى خلال اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر حيال مسودة الاتفاقية المتعلقة بإنشاء مكاتب محلية لوكالة التعاون الألمانية للتنمية GIZ وبنك إعادة الإعمار الألماني KFW والتي تعد من المؤسسات التنموية التابعة للحكومة الألمانية”.

وأضاف البيان أن “مولر أشار الى أهمية حسم الملف كون إبرام اتفاقية مكاتب المؤسستين أعلاه سيسهم بدعم المشاريع والبرامج التنموية وإدارتها في العراق، لاسيما في إطلاق مساعدات إضافية للعراق، مضيفا إن المانيا ساهمت في السنوات السابقة بـنحو1.7 مليار يورو في مشاريع متنوعة أبرزها إعمار وتأهيل المناطق المتضررة ودعم بيئة الإستثمار في العراق، في هذا الإطار أبدى الأمين العام حرص الأمانة العامة على تحقيق التعاون المشترك مع جميع المنظمات والجهات ذات العلاقة مؤكدا التنسيق مع الوزارات المعنية (وزارتي الخارجية والتخطيط) للتوصل لحلول لحسم هذا الملف في الأيام القادمة”.

وتابع: “الى هذا تسعى GIZ في أنشطتها في العراق إلى إتباع نموذج التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج الإجتماعي وحماية البيئة وتوفير خدمات الإستشارات وبناء القدرات ، والبنية التحتية المستدامة، والأمن وبناء السلام، والتنمية الإجتماعية، والحكم والديمقراطية، والتنمية الإقتصادية والعمالة”.