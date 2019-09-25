امانة بغداد: نرفع يوميا اكثر من تسعة الاف طن من النفايات

(المستقلة) … اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفعها اكثر من تسعة الاف طن من النفايات من عموم العاصمة يومياً.

وقالت الامانة، في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان مجموع ما ترفعه دوائرها البلدية يومياً من النفايات وفي الضروف الاعتيادية يبلغ 9270 طناً من النفايات وحسب الإفراز اليومي.

وأوضحت ان الكمية قابلة للزيادة في الظروف الاستثنائية كالأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية وغيرها والتي تصل كمية النفايات المرفوعة فيها احياناً الى 12 الف طن يومياً عدا الانقاض وغيرها التي تقوم كوادرها البلدية برفعها بصورة مستمرة.