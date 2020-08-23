امانة بغداد تعلن عن المباشرة بإصلاح التخسف الـ50 في منطقة الاعظمية

المستقلة … اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن المباشرة بإصلاح التخسف الـ50 في منطقة الاعظمية شمال العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان أن “امانة بغداد تعلن عن مباشرة ملاكاتها في دائرة بلدية الاعظمية بإصلاح وتأهيل التخسف الـ 50 الحاصل في احد خطوط المجاري ضمن المحلة 314 الزقاق 4 قرب شارع سهام بطول اكثر من 90 متراً وبأعماق مختلفة ويخدم عدة محلات سكنية ضمن منطقة الاعظمية شمال العاصمة”.

وكانت امانة بغداد قد اعلنت في وقت سابق عن انجاز صيانة 49 تخسفاً ضمن قاطع بلدية الاعظمية ضمن اجراءاتها لصيانة ومعالجة المشاكل الحاصلة في شبكة وخطوط المجاري واستعدادها المبكر لموسم الامطار وفصل الشتاء.