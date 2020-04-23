امانة بغداد تعلن عن اكساء وتطوير 38 محلة سكنية خلال سنة 2019

المستقلة .. اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن اكساء وتطوير 38 محلة سكنية خلال سنة 2019 ومطلع سنة 2020، فيما اشارت الى انها مستمرة باعمال الاكساء والتطوير ليشمل جميع الافرازات السكنية الحديثة بالاضافة الى المحلات المتضررة.

وقالت الامانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “ملاكاتنا في دائرة المشاريع قامت باكساء وتطوير 38 محلة سكنية توزعت على جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة خلال سنة 2019 ومطلع سنة 2020”.

واضافت ان “اعمال الاكساء والتطوير ستشمل جميع الافرازات السكنية الحديثة بالاضافة الى المحلات المتضررة وحسب التخصيصات المالية التي ترد الى امانة بغداد”.