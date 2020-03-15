امانة بغداد تستحدث طرق عملية في زراعة النباتات

المستقلة … كشفت امانة بغداد ، انها باشرت بانشاء مسطح اخضر غرب العاصمة ،مؤكدة انها ادخلت طرق حديثة في عملية زراعة النباتات ولا سيما زراعة الثيل المعروف ( ثيل الرولات ) .

وقالت الامانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، إنه تم “ادخال طرق حديثة في عملية زراعة النباتات ولا سيما زراعة الثيل حيث باشرت بزراعة الثيل المعروف ( بثيل الرولات ) وهو عبارة عن بساط من الشتلات الدقيقة الذي يفرش على الأرض بعد تهيئة التربة لينبت ويتحول الى بساط اخضر بمنظر وكثافة وتماسك مختلف عن المتعارف عليه”.

وبينت ان “عملية زراعة الثيل المذكور اطلقتها أمانة بغداد في عدد من المواقع وباشرت بها مؤخراً في ارض ملاصقة لشارع مطار بغداد الدولي ليكون امتداداً للبساط الأخضر الخاص بالشارع وستعمل الامانة على نقلها الى بقية القواطع البلدية مستقبلاً”.