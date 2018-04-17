امانة بغداد تحذر المرشحين من فوضى الدعاية الانتخابية

(المستقلة).. دعت امانة بغداد الكيانات السياسية الى اتباع تعليماتها والضوابط المحددة للدعايات الانتخابية ، محذرة أياها باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام ان ” امانة بغداد استثنت شارع مطار بغداد الدولي من حملة الدعايات الانتخابية كونه يعد واجهة حضارية وجمالية للعاصمة وللحيلولة دون تعرضه للتلف والاضرار لاسيما المزروعات التي كلفت الدولة نفقات كثيرة ” .

وبينت ان ” أمانة بغداد والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعدت عدداً من الضوابط حددت فيها منع تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية بإستعمال اسلوب الحفر في الجزرات الوسطية وارصفة الشوارع والحدائق العامة والاستعاضة عن ذلك بعمل قواعد للوحات ” .

واضافت ان ” الضوابط شملت ايضاً عدم استعمال الجزرات الوسطية التي يقل عرضها عن (2) متر وعدم نصب اللوحات بمحيط الساحات والنافورات والنصب والتماثيل ” .

وأكدت على عدم استخدام اللحام في تثبيت اللوحات الدعائية واستخدام البدائل الاخرى وعدم تعليق اللوحات في مواقع وقوف المركبات والمارة في منعطفات الشوارع والجسور الى جانب منع استعمال المواد اللاصقة لتثبيت الصور والبوسترات ” .

آملين من جميع الكيانات المشاركة ان تعتمد اساليب حضارية في الدعايات الانتخابية والترفع عن تشويه الشوارع والساحات والاماكن العامة والحفاظ على جماليتها .